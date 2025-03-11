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Ростовское предприятие «Промспецшвей» признали банкротом

Ростовское предприятие «Промспецшвей» признали банкротом
Ростовское ООО «Промспецшвей» признали банкротом. Решение 5 марта вынес арбитражный суд Ростовской области.

Компания занималась производством одежды и тканей. В июне прошлого года организация получила иск ПАО «Сбербанк». Тяжбы продолжались больше полугода. В конечном итоге суд признал «Промспецшвей» несостоятельным. Задолженность компании перед кредиторами составила более 8 миллионов рублей.

В отношении организации открыли конкурсное производство. Теперь имущество могут выставлять на торги до 19 июня 2025 года.
Фото: нейросеть
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