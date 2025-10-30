Полузащитник «Ростова» Иван Комаров рассказал, почему стал реже появляться на поле

Фото: ФК Ростов

Полузащитник Иван Комаров из ФК «Ростов» поделился причинами своего нечастого появления на поле в текущем сезоне. С начала старта Российской Премьер-лиги 18 июля 2025 года он редко выходил в стартовом составе в течение первых четырех месяцев.По словам игрока, основная проблема заключается в жёсткой конкуренции за место в основе, которую он не смог сразу выиграть.«Такова футбольная жизнь. Сейчас моя задача – усердно тренироваться и показывать, что я достоин играть с первых минут», – подчеркнул Комаров.На данный момент «Ростов» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-лиги.