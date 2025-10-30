Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Полузащитник «Ростова» Иван Комаров рассказал, почему стал реже появляться на поле

Полузащитник «Ростова» Иван Комаров рассказал, почему стал реже появляться на поле
Полузащитник Иван Комаров из ФК «Ростов» поделился причинами своего нечастого появления на поле в текущем сезоне. С начала старта Российской Премьер-лиги 18 июля 2025 года он редко выходил в стартовом составе в течение первых четырех месяцев.

По словам игрока, основная проблема заключается в жёсткой конкуренции за место в основе, которую он не смог сразу выиграть.

«Такова футбольная жизнь. Сейчас моя задача – усердно тренироваться и показывать, что я достоин играть с первых минут», – подчеркнул Комаров.

На данный момент «Ростов» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-лиги.
Фото: ФК Ростов
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.