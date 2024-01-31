Ростовский каскадер Евгений Чеботарев пролетел через 10-метровый лимузин с мячом

Фото: СоцСети

Каскадер из Ростова Евгений Чеботарев пролетел через 10-метровый лимузин с мячом. Кадры юбилейного 100-го трюка экстремал опубликовал в своем телеграм-канале 30 января.На снимках видно, что прямо посреди проезжей части установлена стойка из непрочных пластов. На ней Чеботарев держит в руках футбольный мяч. Навстречу ему в этот момент движется лимузин, на крыше которого стоит человек. Когда транспорт оказался совсем близко, экстремал словно «пролетел» через него в прыжке.Приземление оказалось жестким. К счастью, на Чеботареве в этот момент был шлем, серьезных травм удалось избежать. Каскадер в очередной раз остался жив и отделался легкими ушибами.Напомним, ранее экстремал получил травму во время прыжка над истребителем. К результате случившегося Евгений повредил руку и ногу.