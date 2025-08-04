Евгений Чеботарев попытался перепрыгнуть через движущийся кабриолет

Фото: СоцСети

Каскадер Евгений Чеботарев попытался перепрыгнуть через движущийся на скорости кабриолет. Снимки он опубликовал в своих соцсетях 4 августа.В кадре кабриолет ехал на большой скорости. Затем каскадер попытался высоко подпрыгнуть. Согласно задумке, он должен был успеть перепрыгнуть транспорт. Однако высота оказалась мала. Чеботарев задел ногой переднее стекло машины и упал.К счастью, в результате трюка экстремал остался цел. Но от сильного удара ногой треснуло стекло.Напомним, ранее Евгений Чеботарев повторил опасный трюк с веревкой из фильма с Вин Дизелем. Он обмотал вокруг себя веревку, а затем прыгнул вниз с высоты.