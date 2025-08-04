Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Евгений Чеботарев попытался перепрыгнуть через движущийся кабриолет

Евгений Чеботарев попытался перепрыгнуть через движущийся кабриолет
Каскадер Евгений Чеботарев попытался перепрыгнуть через движущийся на скорости кабриолет. Снимки он опубликовал в своих соцсетях 4 августа.

В кадре кабриолет ехал на большой скорости. Затем каскадер попытался высоко подпрыгнуть. Согласно задумке, он должен был успеть перепрыгнуть транспорт. Однако высота оказалась мала. Чеботарев задел ногой переднее стекло машины и упал.

К счастью, в результате трюка экстремал остался цел. Но от сильного удара ногой треснуло стекло.

Напомним, ранее Евгений Чеботарев повторил опасный трюк с веревкой из фильма с Вин Дизелем. Он обмотал вокруг себя веревку, а затем прыгнул вниз с высоты.
Фото: СоцСети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.