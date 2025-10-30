В Ростове водитель «скорой» не смог обжаловать приговор за смерть курьера в ДТП

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

Ростовский областной суд оставил без изменений приговор водителю скорой помощи, осужденному за гибель курьера в дорожно-транспортном происшествии. Апелляция осужденного была отклонена.Смертельный инцидент произошел вечером 26 января. Водитель Виталий А. вместе с фельдшером следовал на несрочный вызов без включенных аварийных огней и сирены.На перекрестке Ворошиловского/Варфоломеева за пешеходным переходом находился Иван, курьер службы доставки. Работая совсем недавно, он еще не успел купить шлем.Виталий заметил его слишком поздно — произошло страшное столкновение. От удара о лобовое стекло Иван получил тяжелые травмы головы, проломив себе череп.Несмотря на оперативную помощь другой медицинской бригады и проведенную операцию, мужчина скончался 28 января. У него остались две несовершеннолетние дочери, которые очень любили отца и с трудом перенесли этот удар.В суде водитель вину не признал. Его позиция была в том, что одетого в темные вещи велосипедиста он разглядел за секунду до столкновения, а резкий маневр мог привести к опрокидыванию автомобиля. Он также заявил, что на велосипеде не было светоотражателей.Однако судебная экспертиза установила, что водитель имел все условия, чтобы его увидеть и предотвратить наезд. Курьер стоял на месте около 5 секунд, у него работали обе фары, а светоотражатели на самом деле были. Дорога была хорошо освещена, другие авто не загораживали обзор, не было затрудняющих видимость погодных условий.Следствие остановилось на том, что выбор слишком высокой скорости, на которой автомобилист не успевает реагировать, - это нарушение ПДД.Учитывая смягчающее обстоятельство, а именно - наличие у Виталия малолетнего ребенка, Кировский районный суд назначил ему наказание в виде трех лет колонии-поселения с лишением водительских прав на три года.Иск родственников погибшего о компенсации морального вреда (два миллиона восемьсот тысяч рублей) при этом отклонили.Защита подавала дело на обжалование в вышестоящий орган — Ростовский районный суд. В сентябре дело вернулось оттуда без изменения приговора.