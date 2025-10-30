В Ростове разыскивают пропавшую без вести 46-летнюю женщину

Фото: Лиза Алерт

В Ростове-на-Дону ищут пропавшую без вести женщину. Информации о местонахождении Елизаветы Макаровой нет с 22 октября.Женщина вышла из дома и перестала выходить на связь с близкими. Тогда родственники обратились в полицию с заявлением о пропаже. Затем к поискам подключили волонтеров.Елизавета ростом 167 сантиметров и нормального телосложения. У нее глаза карие и волосы черного цвета. В день исчезновения была в черном платье.Если вы знаете, где находится Елизавета, позвоните в службу 112.