В Ростове разыскивают пропавшую без вести 46-летнюю женщину

В Ростове-на-Дону ищут пропавшую без вести женщину. Информации о местонахождении Елизаветы Макаровой нет с 22 октября.

Женщина вышла из дома и перестала выходить на связь с близкими. Тогда родственники обратились в полицию с заявлением о пропаже. Затем к поискам подключили волонтеров.

Елизавета ростом 167 сантиметров и нормального телосложения. У нее глаза карие и волосы черного цвета. В день исчезновения была в черном платье.

Если вы знаете, где находится Елизавета, позвоните в службу 112.
Фото: Лиза Алерт
