В центре Ростова предлагается в аренду знаменитое здание с богатой историей

Фото: DonDay

В центре Ростова-на-Дону предлагается в аренду знаменитое здание с богатой историей – "Дом Маргариты Черновой". Информация о сдаче в аренду этого строения появилась на популярном онлайн-ресурсе в первых числах октября.В прошлом этот особняк был собственностью известной ростовской актрисы Маргариты Черновой. Её карьера в качестве актрисы началась в деревянном цирке-театре купчихи Машонкиной. В то время этот цирк-театр пользовался большой любовью ростовской и нахичеванской публики.На рубеже XIX и XX веков в этом здании регулярно устраивались балы, званые обеды, музыкальные встречи и прочие светские рауты. На первом этаже находились различные торговые заведения, в частности аптека Шамковича и "Торговый дом Юлиуса Гарохова". Второй этаж был предназначен для проживания.Окна главного зала смотрели на Большую Садовую улицу. Этот зал отличался от других помещений более высокими потолками и роскошным оформлением. В одном из его углов была обустроена небольшая сцена. Из холла был выход на балкон с элегантным ограждением.Вдоль фасада, который выходит на переулок Халтуринский, располагались столовая, гостиная, спальня и другие жилые комнаты. Каждая комната была украшена лепниной, расписанной масляными красками.В объявлении отмечено, что общая площадь здания, доступная для аренды, составляет 1 842 квадратных метра, учитывая подвал и мансарду. Цена аренды определена в 1 300 рублей за квадратный метр в месяц.