В ЦГБ Азова два отделения закрыли на карантин из-за коронавируса



Два отделения центральной городской больницы Азова закрыли на карантин. Об этом 25 марта сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.



Посетители не смогут попасть в неврологическое отделение и отделение острых нарушений мозгового кровообращения. Такие меры ввели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. На какой срок вводится карантин, неизвестно.



На данный момент в Азове под наблюдением медиков из-за коронавируса находятся 272 человека. По Ростовской области эта цифра составляет 1 263 человека.



Напомним, 25 марта в Ростове-на-Дону выявили первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Болезнь обнаружили у туристки из Таиланда.