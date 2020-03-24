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В ЦГБ Азова два отделения закрыли на карантин из-за коронавируса

В ЦГБ Азова два отделения закрыли на карантин из-за коронавируса
Два отделения центральной городской больницы Азова закрыли на карантин. Об этом 25 марта сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Посетители не смогут попасть в неврологическое отделение и отделение острых нарушений мозгового кровообращения. Такие меры ввели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. На какой срок вводится карантин, неизвестно.

На данный момент в Азове под наблюдением медиков из-за коронавируса находятся 272 человека. По Ростовской области эта цифра составляет 1 263 человека.

Напомним, 25 марта в Ростове-на-Дону выявили первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Болезнь обнаружили у туристки из Таиланда.

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