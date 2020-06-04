В Новочеркасске онкодиспансер закрыли на карантин из-за пациента с коронавирусом

В Новочеркасске онкологический диспансер закрыли на карантин. Медицинское учреждение, расположенное на улице Московской, прекратило прием пациентов 6 июня.Как оказалось, у одного из недавно прибывших больных подтвердили коронавирус. Когда выяснилось, что один из посетителей заражён, диспансер сразу закрыли.- Плановый приём пациентов в стационарные отделения ГБУ РО «Онкодиспансер» в городе Новочеркасске прекращён до особого распоряжения, - сообщили в учреждении.В том числе пациенты не могут пройти плановую химиотерапию. В региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции сообщили, что диспансер работает в штатном режима. Однако по факту прием пациентов приостановлен.