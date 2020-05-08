Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Хирургическое отделение БСМП Новочеркасска закрыли на карантин из-за пациента с коронавирусом

Хирургическое отделение БСМП Новочеркасска закрыли на карантин из-за пациента с коронавирусом
Крыло больницы скорой помощи в Новочеркасске закрыли на карантин. Один из пациентов отделения хирургии 12 мая получил положительные результаты теста на коронавирусную инфекцию. Весь второй этаж медицинского учреждения сразу закрыли вместе с пациентами и медицинским персоналом.

- Пациент с подтверждённым диагнозом COVID-19 — мужчина средних лет, - прокомментировала начальник управления здравоохранения администрации Новочеркасска Татьяна Гудкова. - Его госпитализировали в инфекционную больницу.

Пока в хирургическом крыле действует режим карантина, всех пациентов направляют в городскую больницу № 3. Остальные отделения БСМП работают в штатном режиме.

Теги: коронавирус в Новочеркасске коронавирус в Ростовской области

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.