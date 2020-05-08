Хирургическое отделение БСМП Новочеркасска закрыли на карантин из-за пациента с коронавирусом
Крыло больницы скорой помощи в Новочеркасске закрыли на карантин. Один из пациентов отделения хирургии 12 мая получил положительные результаты теста на коронавирусную инфекцию. Весь второй этаж медицинского учреждения сразу закрыли вместе с пациентами и медицинским персоналом.
- Пациент с подтверждённым диагнозом COVID-19 — мужчина средних лет, - прокомментировала начальник управления здравоохранения администрации Новочеркасска Татьяна Гудкова. - Его госпитализировали в инфекционную больницу.
Пока в хирургическом крыле действует режим карантина, всех пациентов направляют в городскую больницу № 3. Остальные отделения БСМП работают в штатном режиме.