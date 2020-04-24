Донские детсады закрыты до особого распоряжения

На Дону детские сады будут закрыты до особого распоряжения в связи ухудшением эпидемиологической ситуации. Ранее дошкольные учреждения планировали открыть 26 апреля. Изменения в постановление регионального правительства 26 апреля внес губернатор Ростовской области Василий Голубев.Изначально донские детсады закрыли до 12 апреля. Рассматривался вопрос о введении дежурных групп для детей, чьи родители работают в период действия карантинных мер. Количество групп в учреждениях должны были сократить, а за состоянием каждого ребенка тщательно следить. Но с каждым днем эпидемиологическая ситуация в регионе ухудшалась. Сначала детские сады закрыли до 26 апреля, теперь – до особого распоряжения.На сегодняшний день коронавирусом болеют уже 649 дончан. Случаи зарегистрированы во всех городах и районах области. Говорить о прежнем режиме работы образовательных учреждений не приходится до улучшения ситуации как в регионе, так и в стране в целом.