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Донские школы могут закончить учебный год раньше из-за коронавируса

Донские школы могут закончить учебный год раньше из-за коронавируса
Министерство просвещения Российской Федерации разрешило школам завершить учебный год раньше в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки в регионе. Об этом сообщает РБК.

Так, если ситуация с COVID-19 ухудшится, общеобразовательные учреждения Ростовской области могут перенести часть учебной программы на следующий год. Однако мера касается только учеников 1-8 классов. В таком случае школьный год «закроют» по итогам прошедших четвертей с учетом всероссийских проверочных работ, которые планируется провести удаленно.

Напомним, что, согласно распоряжению донского правительства, школы и вузы Ростовской области до 30 апреля учатся дистанционно. Даты могут меняться в зависимости от ситуации в стране и регионе. Детские сады должны возобновить работу с 12 апреля.

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