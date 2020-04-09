Детские сады будут закрыты в Ростовской области до конца месяца из-за коронавируса
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В Ростовской области продлевается запрет на работу детских садов. Двери дошкольных учреждений будут закрыты до 26 апреля. Об этом 11 апреля сообщил губернатор региона Василий Голубев.
На Дону детсады не работают с конца марта. Изначально их закрыли до 12 апреля. Тогда сообщалось, что снятие запрета или его продление будет зависеть от эпидемиологической ситуации в области.
- Ещё совсем недавно мы обсуждали, по какому варианту можно пойти при изменении действующих в Ростовской области ограничительных мер. Говорили о возможном смягчении мер, вырабатывали либеральный и консервативный варианты, - пояснил глава региона. - К сожалению, ситуация развивается таким образом, что приходится пока отказаться от любых намерений по смягчению ограничений. Мы продлили запрет на работу детских садов до 26 апреля включительно.
Ранее Министерство просвещения России рекомендовало регионам организовать дежурные группы для дошкольников и школьников начальных классов, родители которых должны работать во время самоизоляции.
Об этом также шла речь во время брифинга министра общего и профессионального образования Ростовской области Ларисы Балиной 10 апреля. Глава министерства сообщила, что вопрос о дежурных группах в настоящее время рассматривается. Однако о конкретных решениях пока неизвестно.