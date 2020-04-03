Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Донские детсады из-за пандемии коронавируса закрыты до 12 апреля

Донские детсады из-за пандемии коронавируса закрыты до 12 апреля
На Дону детские сады из-за карантинных мер по предотвращению распространения коронавируса закрыты до 12 апреля. Остальные учебные заведения возобновят дистанционное обучение с 6 апреля. Об этом сообщило управление образования Ростова.

В отличие от обучающихся вузов и школ, воспитанники дошкольных образовательных учреждений не могут посещать детсады дистанционно, поэтому «весенние каникулы» для них продлены до 12 апреля.

Несмотря на то, что нерабочие дни в России из-за пандемии коронавируса продлятся до 30 апреля, президент страны оставил за регионами право самим решать, какой режим будет установлен на территории субъекта. В случае улучшения эпидемиологической обстановки, работу можно будет возобновить.

Учитывая то, что за последние двое суток количество заразившихся COVID-19 в Ростовской области не увеличивалось, а число находящихся под медицинским наблюдением уменьшилось на 402 человека, детские сады, как и другие организации, при дальнейшей положительной динамике, на самом деле могут открыть свои двери после 12 апреля.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.