Донские детсады из-за пандемии коронавируса закрыты до 12 апреля

На Дону детские сады из-за карантинных мер по предотвращению распространения коронавируса закрыты до 12 апреля. Остальные учебные заведения возобновят дистанционное обучение с 6 апреля. Об этом сообщило управление образования Ростова.В отличие от обучающихся вузов и школ, воспитанники дошкольных образовательных учреждений не могут посещать детсады дистанционно, поэтому «весенние каникулы» для них продлены до 12 апреля.Несмотря на то, что нерабочие дни в России из-за пандемии коронавируса продлятся до 30 апреля, президент страны оставил за регионами право самим решать, какой режим будет установлен на территории субъекта. В случае улучшения эпидемиологической обстановки, работу можно будет возобновить.Учитывая то, что за последние двое суток количество заразившихся COVID-19 в Ростовской области не увеличивалось, а число находящихся под медицинским наблюдением уменьшилось на 402 человека, детские сады, как и другие организации, при дальнейшей положительной динамике, на самом деле могут открыть свои двери после 12 апреля.