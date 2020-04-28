Дончан с коронавирусом попросили не контактировать с животными

Жителям Ростовской области разъяснили, как вести себя с животными в случае, если у человека выявили коронавирус. Дончан с подтверждённым COVID-19 призвали не контактировать с питомцами. Также исключить общение с животными нужно тем, кто помещён на карантин. По возможности питомцев лучше вообще изолировать от заражённых или людей с подозрением на инфекцию (рекомендуется отдать их на время знакомым или родственникам).Такая мера позволит исключить распространение коронавируса среди животных. По словам экспертов, они могут заражаться инфекцией от людей, а затем заражать друг друга. В группе риска находятся кошки. Обратите внимание, что, как ранее сообщал Rosrov.ru, человек заразиться от питомца не может.