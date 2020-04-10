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Количество зараженных коронавирусом в Ростовской области увеличилось до 52

Количество зараженных коронавирусом в Ростовской области увеличилось до 52
В Ростовской области количество зараженных коронавирусом увеличилось до 52 человек. За сутки COVID-19 выявили у 14 дончан. Информация об этом появилась на сайте Стоп.коронавирус.

Среди выявленных случаев половина были привезены из-за границы, а вторая половина - из других регионов страны. Стоит отметить, что три человека находятся на ИВЛ. Еще пять в тяжелом состоянии.

Всего за сутки в России выявили 2186 случаев заражения. Общая количество инфицированных в РФ достигла 15 770.

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