В Ростовской области растёт число людей с неизвестным источником заражения коронавирусом
В Ростовской области сохраняется напряжённая эпидобстановка из-за пандемии коронавируса. По данным на 21 апреля, в регионе зарегистрировано 346 случаев заболевания COVID-19. В тяжёлом состоянии находятся двое. Остальные чувствуют себя удовлетворительно. Излечились 15 дончан.
Большая часть случаев инфицирования — завозные или контактные. То есть, пациенты либо «привезли» коронавирус из других регионов России или из-за рубежа, либо подхватили болезнь от других заражённых. Однако в области остаётся невыявленный случай инфицирования: COVID-19 регистрируют у людей, которые ни ездили за пределы области, ни общались с заболевшими. Об этом главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв сообщал ещё в середине апреля. Спустя одну неделю так и не удалось установить, как определённая группа пациентов заражается новым вирусом. По словам Ковалёва, число таких заболевших продолжает расти, хоть и медленно.