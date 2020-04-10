Число заражённых коронавирусом дончан продолжает расти: данные на 13 апреля
Стали известны новые данные о заражённых коронавирусом в Ростовской области. По состоянию на 13 апреля их количество выросло на 26. Таким образом, общее число заболевших составляет 78 Данные опубликованы на портале Стопкоронавирус.рф.
Случаи инфицирования зафиксированы в Ростове-на-Дону, Азове, Новочеркасске, Чертково, Матвеев- Кургане, Новошахтинске, Семикаракорске, Батайске, Зверево, Донецке, Аксае, Кашарах, Азовском, Октябрьском, Мартыновоском и Цимлянском районах. Среди них есть как завозные, так и контактные. За весь период от коронавируса излечились пять человек. В тяжёлом состоянии находятся семеро, к аппарату искусственной вентиляции лёгких подключены три пациента.
Под медицинским наблюдением находятся 1 804 человека, из них на самоизоляции по месту жительства – 1 705.
Всего по России за сутки коронавирус подтвердился у 2 558 человек. Общее количеств инфицированных по стране — 18 328. От новой инфекции за весь период скончались 148 пациентов.