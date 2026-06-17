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Дончан предупредили о повышенном уровне пыльцы злаковых растений в воздухе

Дончан предупредили о повышенном уровне пыльцы злаковых растений в воздухе

Дончан предупредили о повышенном уровне пыльцы злаковых растений в воздухе.

По данным "Яндекс.Погоды", повышенный уровень пыльцы злаковых сохранится как минимум до субботы, 20 июня. При этом цветение липы находится на умеренном уровне.

Пыльца злаковых растений содержит аллергены, которые могут вызвать реакцию у людей с аллергией.

В этот период аллергики могут столкнуться с такими симптомами, как зуд и покраснение глаз; насморк; слезотечение; зуд кожи; заложенность носа.
Фото: Яндекс.Погода
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