Фото: Яндекс.Погода

Дончан предупредили о повышенном уровне пыльцы злаковых растений в воздухе.По данным "Яндекс.Погоды", повышенный уровень пыльцы злаковых сохранится как минимум до субботы, 20 июня. При этом цветение липы находится на умеренном уровне.Пыльца злаковых растений содержит аллергены, которые могут вызвать реакцию у людей с аллергией.В этот период аллергики могут столкнуться с такими симптомами, как зуд и покраснение глаз; насморк; слезотечение; зуд кожи; заложенность носа.