Дончан предупредили о высокой активности аллергенов

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Жителей Ростовской области предупредили о высокой активности пыльцы злаков. Об этом сообщает Яндекс.Погода.По данным специалистов, пик цветения ожидается 8, 10 и 11 июня.Пыльца злаков содержит специфические белки-аллергены, которые могут вызывать иммунную реакцию у людей, склонных к аллергии. В этот период у аллергиков могут появиться такие симптомы, как покраснение и зуд глаз, насморк, слезотечение, кожный зуд и заложенность носа.Важно отметить, что активность цветения липы на этой неделе будет низкой, что может немного облегчить ситуацию для тех, кто страдает аллергией.