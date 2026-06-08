Дончан предупредили о высокой активности аллергенов
Жителей Ростовской области предупредили о высокой активности пыльцы злаков. Об этом сообщает Яндекс.Погода.
По данным специалистов, пик цветения ожидается 8, 10 и 11 июня.
Пыльца злаков содержит специфические белки-аллергены, которые могут вызывать иммунную реакцию у людей, склонных к аллергии. В этот период у аллергиков могут появиться такие симптомы, как покраснение и зуд глаз, насморк, слезотечение, кожный зуд и заложенность носа.
Важно отметить, что активность цветения липы на этой неделе будет низкой, что может немного облегчить ситуацию для тех, кто страдает аллергией.