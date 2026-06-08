Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Дончан предупредили о высокой активности аллергенов

Дончан предупредили о высокой активности аллергенов

Жителей Ростовской области предупредили о высокой активности пыльцы злаков. Об этом сообщает Яндекс.Погода.

По данным специалистов, пик цветения ожидается 8, 10 и 11 июня.

Пыльца злаков содержит специфические белки-аллергены, которые могут вызывать иммунную реакцию у людей, склонных к аллергии. В этот период у аллергиков могут появиться такие симптомы, как покраснение и зуд глаз, насморк, слезотечение, кожный зуд и заложенность носа.

Важно отметить, что активность цветения липы на этой неделе будет низкой, что может немного облегчить ситуацию для тех, кто страдает аллергией.
Фото: Яндекс.Погода
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика