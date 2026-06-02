Ростовчан предупредили о новом всплеске активности пыльцы злаков в начале июня

Жителей Ростова-на-Дону и области предупредили о предстоящей высокой активности пыльцы злаковых растений. Согласно данным мониторинга, с 2 по 9 июня в донском регионе ожидается значительное увеличение концентрации пыльцы в воздухе.

Период с конца мая по начало июня традиционно является пиком цветения луговых трав, таких как тимофеевка, мятлик, овсяница, ежа сборная и пырей. Умеренная активность пыльцы липы также будет способствовать обострению симптомов поллиноза. Наибольшая концентрация аллергенов в воздухе приходится на ранние утренние часы, с рассвета до полудня.

Пыльца злаков и липы, попадая на слизистые оболочки, может вызвать резкий выброс гистамина, провоцируя развитие таких неприятных симптомов, как сильный насморк, слезотечение, кашель, приступы удушья и даже риск развития бронхиальной астмы. Среди наиболее распространенных проявлений аллергии – покраснение и зуд глаз, заложенность носа и кожный зуд.

В связи с этим врачи-аллергологи настоятельно рекомендуют аллергикам принять профилактические меры для минимизации контакта с аллергенами. Стоит ограничить время пребывания на улице, использовать медицинские маски, регулярно проводить влажную уборку.

Соблюдение этих рекомендаций поможет аллергикам легче перенести период активного цветения и избежать обострения заболевания.
Фото: Яндекс. Погода
