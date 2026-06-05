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Жителей Ростовской области предупредили о высокой концентрации пыльцы злаков в воздухе на выходных

Жителей Ростовской области предупредили о высокой концентрации пыльцы злаков в воздухе на выходных

Жителей Ростовской области предупредили о высокой концентрации пыльцы злаков в воздухе на выходных. Об этом сообщает сервис Яндекс.Погода. Специалисты прогнозируют активное цветение злаков в указанный период, в то время как цветение липы будет менее интенсивным.

Пыльца злаковых содержит специфические белки, способные спровоцировать аллергические реакции у людей, предрасположенных к аллергии.

Людям, страдающим аллергией, рекомендуется проявлять особую осторожность в период цветения растений. Среди типичных симптомов аллергии идут такие как: покраснение и зуд глаз, насморк, слезотечение, кожный зуд и заложенность носа.
Фото: Яндекс.Погода
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