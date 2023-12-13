Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Областная детская клиническая больница Ростова закупает кислород на 1,4 миллиона рублей

Областная детская клиническая больница Ростова закупает кислород на 1,4 миллиона рублей
В Ростове ОДКБ ищет поставщика медицинского кислорода. Информация об этом появилась 12 декабря.

ГБУ РО «Областная детская клиническая больница» разместила тендер на сайте государственных закупок. От подрядчика требуется привозить сжатый газ по адресу: улица 339-й Стрелковой Дивизии, 14. Поставлять партии баллонов будут по будням, в период с 9:00 до 16:00.

Контракт рассчитан на год - с 1 января по 20 декабря 2024-го. За это время в больницу необходимо привезти 10,6 тысячи кубических метров кислорода (или 10,6 миллиона литров). Средний объем баллонов составляет 40 литров. Значит, поставщик должен доставить 265 тысяч баллонов.

Медицинский газ обойдется ОДКБ в 1,4 миллиона рублей. Учреждение планирует оплатить поставки за счет внебюджетных средств, поступающих от оказания услуг в системе ОМС.
Фото: Яндекс.карты.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.