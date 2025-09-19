На управление ФАС в Ростовской области в суд подала больница «водников»

Фото: Южный окружной военный суд

В Ростовской области Южный окружной медицинский центр обратился с иском в арбитраж, направленным против регионального подразделения Федеральной антимонопольной службы. Спор возник из-за оспаривания обоснованности претензий, выдвинутых в отношении действий больницы в рамках исполнения госзаказов.Согласно данным, опубликованным на сайте государственных закупок, Южный окружной медицинский центр, базирующийся в Ростове-на-Дону, планировал закупить аппаратуру для эндоскопической диагностики. В ходе подготовки документации были допущены некоторые погрешности, которые и стали причиной для обращения поставщиков в антимонопольный орган.В августе текущего года территориальное управление ФАС частично удовлетворило поступившие обращения. Регулятор постановил аннулировать объявленные государственные закупки и инициировал процедуру привлечения заказчика к ответственности в административном порядке.Не согласившись с решением антимонопольной службы, администрация больницы для работников водного транспорта оспорила данное решение в судебном порядке. Однако арбитражный суд обнаружил недочеты в оформлении искового заявления, что повлекло за собой приостановку производства по делу.