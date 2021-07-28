Четыре тысячи доз вакцины «Спутник Лайт» поступило в Ростов
В Ростов поступило четыре тысячи доз вакцины «Спутник Лайт». Об этом сообщили в правительстве донского региона 30 июля.
Помимо новой вакцины, в Ростов привезли «Спутник V» и «КовиВак». Всего в донскую столицу поступило около 13 тысяч доз вакцин.
«Спутник Лайт» - это новая однокомпонентная вакцина. Прививку надо делать всего один раз. Конечно, по сравнению с двухкомпонентными вакцинами выработанный иммунитет от неё будет слабее. Однако в связи с тем, что жители Ростовской области часто не приходят завершить вакцинацию, «Спутник Лайт» поможет Ростовской области бороться с ковидом.
За последние сутки первую дозу прививки ввели 18 887 жителям Ростовской области. Полностью завершили вакцинацию 23 066 человек. Всего за весь период пандемии число полностью вакцинированных дошло до 731 тысячи граждан.
Напомним, не так давно Rostov.ru писал об отсутствии препарата в больницах донской столицы. Тогда в восьми медицинских учреждениях города вакцины не оказалось.