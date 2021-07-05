В больницах Ростова нет вакцины от коронавируса
После выхода постановления Роспотребнадзора об обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан, в больницах Ростова и области начался настоящий ажиотаж. Люди, сломя голову, бежали делать прививки, чтобы не лишиться работы. Однако уже в первые дни прививочной кампании оказалось, что вакцины на всех желающих не хватит. Ростовчане пожаловались, что они не могут сделать прививку из-за отсутствия в больницах города вакцины.
На сайте администрации опубликованы адреса и телефоны медучреждений и мобильных пунктов вакцинации. Rostov.ru позвонил по всем номерам, чтобы проверить, насколько обоснованы жалобы ростовчан.
В горбольнице № 6 записаться на вакцинацию можно, однако ближайшая дата записи - только на 21-е число, к тому же поставляют туда только «Спутник». В больнице № 7 и вовсе сказали, что у них уже всё расписано на очень длительное время. Там порекомендовали привиться в мобильном пункте неподалёку.
В поликлинике № 9 вакцины и вовсе не оказалось. Там даже запись закрыта. Сколько и какая вакцина поступит, неизвестно. Похожая ситуация - в 10-й поликлинике. Там тоже неизвестно, когда можно будет вакцинироваться.
На 19-е число можно записаться в поликлинике № 12. Там прививают «Спутником». А вот желающим вакцинироваться в 14-й поликлинике придётся ждать до 6 августа. Какая вакцина туда поступит, также пока не известно.
Нет вакцин и в 16-й поликлинике. Там записаться можно только на 28 июля. Медики рекомендуют привиться в соседних пунктах. Хуже дела - в поликлинике № 41. Там вакцин нет и неизвестно, когда будут.
Прививку сделать можно только в трех медучреждениях - это городская больница № 8, поликлиника № 1 и студенческая больница. Во всех трёх учреждениях доступна только вакцина «Спутник V».
В городскую поликлинику № 7 вакцина поступила. Там сейчас есть «ЭпиВак», «Спутник» обещают привезти в течение недели. Записаться можно по телефону.
Однако, даже если медики говорят, что вакцина есть, получить её будет не так уж и просто. Например, 70-летняя ростовчанка Елена В. пытается сделать прививку уже несколько дней. Несколько лет назад она перенесла онкологию и ради своей безопасности хотела как можно скорее вакцинироваться. Однако даже пожилой женщине, имеющей все показания для вакцинации, сделать прививку оказалось не так просто.
- В больнице № 8 мне сказали, что вакцина поступит со дня на день. Когда ее привезли, я с самого утра пошла в поликлинику, заполнила все документы и стала в очередь, - рассказала Елена Вениаминовна. - Очередь оказалась гигантская! В несколько десятков человек. Я слышала, что граждан 65+ должны прививать в первую очередь, поэтому надеялась получить вакцину в первых рядах. Однако произошло всё иначе.
По словам женщины, заходить в прививочный кабинет стали по обычной очереди. Спустя час ожидания на жаре вышла сотрудница медучреждения и сказала, что осталось всего 20 доз. Оценив ситуацию, пенсионерке пришлось уйти ни с чем. Женщина попробовала записаться по телефону, но трубку никто не взял.
Любопытно, что в некоторые больницы дозвониться не удалось и Rostov.ru. В больницах № 1 и № 2, а также в поликлиниках № 4 и № 42 дежурные номера оказались заняты в течение нескольких часов. В 5-й поликлинике и вовсе номер для связи был выключен.
Напомним, власти Ростовской области сообщили, что 5 июля в регион поступила партия из 90 тысяч доз вакцины, и в ближайшие дни она будет распределена в муниципальные образования. Однако, как выяснилось, в Ростове вакцина поступила ещё не во все медицинские учреждения, а медики не могут назвать точную дату, когда заработают прививочные кабинеты.