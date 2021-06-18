В Ростовской области от коронавируса привились более 530 тысяч человек. За сутки вакцину ввел 3 261 человек. Завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) 433 233 человека, за сутки – 1 798.Для того чтобы получить препарат, необходимо записаться в вашу поликлинику по телефону или на сайте госуслуг. С собой нужно взять только паспорт. Также прививку можно сделать в мобильных пунктах вакцинации. В основном на Дону прививают вакциной «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак»).Препарат «Гам-Ковид-Вак» — это раствор для внутримышечного введения, состоящий из двух компонентов. Эффективность вакцины «Спутник V» на уровне 91,4% подтверждена в результате клинических исследований.