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В Ростовской области от коронавируса привились более 530 тысяч человек

В Ростовской области от коронавируса привились более 530 тысяч человек
В Ростовской области от коронавируса привились более 530 тысяч человек. За сутки вакцину ввел 3 261 человек. Завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) 433 233 человека, за сутки – 1 798.

Для того чтобы получить препарат, необходимо записаться в вашу поликлинику по телефону или на сайте госуслуг. С собой нужно взять только паспорт. Также прививку можно сделать в мобильных пунктах вакцинации. В основном на Дону прививают вакциной «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак»).

Препарат «Гам-Ковид-Вак» — это раствор для внутримышечного введения, состоящий из двух компонентов. Эффективность вакцины «Спутник V» на уровне 91,4% подтверждена в результате клинических исследований.

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