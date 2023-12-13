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Часть Ростова снова обесточило из-за коммунальной аварии

Часть Ростова снова обесточило из-за коммунальной аварии
В части Ростова снова отключили электричество. Без света около 15:30 остались жители в Александровке и нескольких населенных пунктах в Аксайском районе.

Причиной очередного отключения стала авария на линиях электропередачи. В результате было приостановлено и водоснабжение. В зону отключений попали восемь котельных.

Как сообщил министр ЖКХ Ростовской области Сергей Сизиков, в настоящее время специалисты ресурсоснабжающих организаций проводят работы по переключению котельных на резервные источники электроснабжения.

Напомним, ранее из-за непогоды без света остались около 180 тысяч жителей области. Причиной тому стали обрывы линий электропередачи из-за налипания на проводах льда и сильный ветер. Больше суток специалисты пытаются устранить проблему.
Фото для иллюстрации: Россети Юг
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