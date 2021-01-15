Тысячи жителей города Шахты лишились воды из-за коммунальной аварии
В Шахтах порядка пяти тысяч жителей остались без воды. Временные неудобства возникли рано утром 19 января из-за коммунальной аварии на водоводе диаметром 200 миллиметров. ЧП случилось на пересечении улиц Садовой и Чернокозовой.
Водоснабжение приостановлено на девяти социально значимых объектах и восьми котельных. Однако это не станет причиной отключения отопления, сообщает DonDay Шахты. Подача тепла возможна благодаря запасу воды на котельных.
В настоящее время аварию устраняют семь работников и пять спецмашин. Водоснабжение планируется восстановить к 17 часам.