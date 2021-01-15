Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Тысячи жителей города Шахты лишились воды из-за коммунальной аварии

Тысячи жителей города Шахты лишились воды из-за коммунальной аварии
В Шахтах порядка пяти тысяч жителей остались без воды. Временные неудобства возникли рано утром 19 января из-за коммунальной аварии на водоводе диаметром 200 миллиметров. ЧП случилось на пересечении улиц Садовой и Чернокозовой.

Водоснабжение приостановлено на девяти социально значимых объектах и восьми котельных. Однако это не станет причиной отключения отопления, сообщает DonDay Шахты. Подача тепла возможна благодаря запасу воды на котельных.

В настоящее время аварию устраняют семь работников и пять спецмашин. Водоснабжение планируется восстановить к 17 часам.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.