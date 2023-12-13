Губернатор Голубев: Около 100 тысяч жителей Ростовской области остаются без света

Фото: Rostov.ru

Губернатор Ростовской области сообщил о ситуации, связанной с массовым отключением света в регионе. От электроснабжения отрезаны около 100 тысяч человек.Как сообщил Василий Голубев, всего за ночь энергетики вернули электричество в дома примерно 80 тысяч граждан. Аварийные бригады продолжают работы по восстановлению сетей.Напомним, электричество пропало у жителей 12 декабря. Причиной тому стало налипание льда на проводах и ветер до 20 метров в секунду. В нескольких регионах люди сидят в темноте уже больше суток.