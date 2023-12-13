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Губернатор Голубев: Около 100 тысяч жителей Ростовской области остаются без света

Губернатор Голубев: Около 100 тысяч жителей Ростовской области остаются без света
Губернатор Ростовской области сообщил о ситуации, связанной с массовым отключением света в регионе. От электроснабжения отрезаны около 100 тысяч человек.

Как сообщил Василий Голубев, всего за ночь энергетики вернули электричество в дома примерно 80 тысяч граждан. Аварийные бригады продолжают работы по восстановлению сетей.

Напомним, электричество пропало у жителей 12 декабря. Причиной тому стало налипание льда на проводах и ветер до 20 метров в секунду. В нескольких регионах люди сидят в темноте уже больше суток.
Фото: Rostov.ru
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