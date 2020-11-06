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В Ростове из-за коммунальной аварии в нескольких домах на Сельмаше отключили электричество

В связи с коммунальной аварией в нескольких домах Первомайского района Ростова-на-Дону отключили подачу электроэнергии. Неудобства застали жителей 7 ноября около 16:30, сообщили в администрации донской столицы.

Причиной случившегося стали отключения на электрических сетях АО «Коммунальщик Дона». Теперь света нет в районе проспекта Сельмаш. На месте работают специалисты, которые пытаются починить поломку.

Восстановить подачу электричества планируют до 20:00.

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