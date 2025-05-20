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В Ростове из-за сильного дождя затопило улицы

В Ростове из-за сильного дождя затопило улицы
В Ростове-на-Дону из-за сильного ливня, который обрушился на город вечером 20 мая, улицы в центре и некоторых районах оказались под водой. Кадрами поделились местные жители.

Проезжие части в переулках Соборном и Семашко, а также на проспекте Будённовском превратились в полноводную реку. Водителям приходится буквально пробираться через потоки воды, из-за чего на дорогах образовались пробки. Ситуация в районе главного автовокзала особенно тяжёлая: там вода стоит стеной, напоминая Ниагарский водопад.

Пешеходам тоже пришлось нелегко. Внезапно начавшийся ливень застал людей в конце рабочего дня. Некоторым пришлось воспользоваться услугами такси.
Фото: соцсети
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