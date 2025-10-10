Ростовские улицы затопило из-за дождя

Фото: Ростов ру.

Из-за сильных осадков Ростов оказался под водой. Ливень начался днем 10 октября, и к вечеру центральные улицы превратились в настоящие реки.На Буденновском, Семашко и Соборном вода залила дороги до самого бордюра. Система ливневой канализации в центре города не справляется с таким объемом воды, и пешеходам приходится передвигаться по щиколотку в воде. Водители автомобилей также испытывают трудности: им приходится буквально плавать по дорогам, погружая колеса в бурлящую воду.В результате непогоды в Ростове образовались пробки, а общественный транспорт работает с перебоями. Жители города жалуются на высокие цены на такси, которые во время дождя выросли в несколько раз. В эту дождливую пятницу людям приходится выходить на улицу, чтобы добраться до остановки, и ждать автобус под дождем, чтобы наконец-то попасть домой.