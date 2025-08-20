Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Экс-советнику губернатора Ростовской области продлили меру пресечения – содержание под стражей

Экс-советнику губернатора Ростовской области продлили меру пресечения – содержание под стражей
Бывший советник губернатора Ростовской области останется в следственном изоляторе до октября. Ленинский районный суд города Ростова-на-Дону продлил срок содержания под стражей Виктора Гончарова ещё на 1 месяц и 15 дней. Таким образом, Гончаров останется в СИЗО как минимум до 5 октября.

По данным, полученным от правоохранительных органов, Виктор Гончаров, вероятно, использовал своё служебное положение с целью незаконного распределения субсидий из государственного и регионального бюджетов.

В рамках этого дела также фигурирует министр сельского хозяйства Ростовской области Константин Рачаловский. Недавно суд изменил ему меру пресечения с домашнего ареста на ограничение определённых действий.
Фото: Правительство РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.