Экс-советнику губернатора Ростовской области продлили меру пресечения – содержание под стражей

Фото: Правительство РО

Бывший советник губернатора Ростовской области останется в следственном изоляторе до октября. Ленинский районный суд города Ростова-на-Дону продлил срок содержания под стражей Виктора Гончарова ещё на 1 месяц и 15 дней. Таким образом, Гончаров останется в СИЗО как минимум до 5 октября.По данным, полученным от правоохранительных органов, Виктор Гончаров, вероятно, использовал своё служебное положение с целью незаконного распределения субсидий из государственного и регионального бюджетов.В рамках этого дела также фигурирует министр сельского хозяйства Ростовской области Константин Рачаловский. Недавно суд изменил ему меру пресечения с домашнего ареста на ограничение определённых действий.