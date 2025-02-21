Стало известно, за что задержан советник губернатора донского региона
Стало известно, за что задержан советник губернатора донского региона Виктор Гончаров. Как пишет портал Donday, он проходит по тому же делу, что и замгубернатора - министр сельского хозяйства Ростовской области Константин Рачаловский.
Будучи заместителем губернатора Ростовской области, Виктор Гончаров распорядился о выделении 155 миллионов рублей в качестве субсидий предприятиям за счет средств федерального и областного бюджетов.
В отношении Виктора Гончарова возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.