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Стало известно, за что задержан советник губернатора донского региона Виктор Гончаров. Как пишет портал Donday, он проходит по тому же делу, что и замгубернатора - министр сельского хозяйства Ростовской области Константин Рачаловский.Будучи заместителем губернатора Ростовской области, Виктор Гончаров распорядился о выделении 155 миллионов рублей в качестве субсидий предприятиям за счет средств федерального и областного бюджетов.В отношении Виктора Гончарова возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.