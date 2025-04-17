Советника губернатора Ростовской области оставили в СИЗО до лета
Ленинский районный суд Ростова 14 апреля продлил арест Виктору Гончарову. Советник губернатора Ростовской области будет находиться под стражей до 20 июня.
Виктор Гончаров был задержан 21 февраля. Его подозревают в превышении должностных полномочий при выделении субсидий из государственного и областного бюджетов.
Бывший чиновник проходит по одному уголовному делу с Константином Рачаловским — министром сельского хозяйства Ростовской области.