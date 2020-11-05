Больше половины новых зараженных коронавирусом на Дону - люди от 46 до 65 лет

В Ростовской области большинство зараженных коронавирусом за сутки - люди от 46 до 65 лет. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.По данным на 7 ноября, 45,5% из числа новых зараженных составляют люди среднего возраста - от 46 до 65 лет. Среди новых заболевших 30,9% - в возрасте от 18 до 45 лет, 16,6% - пенсионеры от 66 до 79 лет, 6,4% - пожилые люди старше 80 лет, всего 0,6% среди новых инфицированных составляют дети.Напомним, борьба с вирусом не прекращается ни на минуту. Ежедневно в регионе регистрируют по несколько сотен заболевших коронавирусом. За последние сутки было зафиксировано 314 случаев, а за все время пандемии заболели 32 805 человек. Жертвами инфекции за все время стали 929 человек.