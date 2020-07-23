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Среди новых зараженных коронавирусом в Ростовской области большинство - люди до 65 лет

Среди новых зараженных коронавирусом в Ростовской области большинство - люди до 65 лет
Большая часть новых инфицированных коронавирусом на Дону - граждане до 65 лет. Об этом рассказали в правительстве Ростовской области.

По данным на 25 июля, опасным вирусом за сутки заразились еще 124 человека. Среди новых заболевших 38,7% - люди в возрасте от 46 до 65 лет, 32,3% - в возрасте от 18 до 45 лет, 19,3% - от 66 до 79 лет, 7,3% - старше 80 лет, 2,4% - дети. Больше всего зараженных в Ростове-на-Дону. Там за последние сутки коронавирусом заразились 56 человек, затем идут Новочеркасск и Волгодонск. Всего в регионе общее количество инфицированных насчитывает 12 144 человека.

Стоит отметить, что, как правило, пожилые люди тяжелее переносят заболевание. Особенно страдают те, у кого уже есть сопутствующие заболевания. Как правило, они становятся жертвами инфекции. К слову, их в регионе уже 203 человека.

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