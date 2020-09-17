Большинство новых зараженных коронавирусом на Дону - это граждане в возрасте от 46 до 65 лет

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Стал известен возраст новых инфицированных коронавирусом в Ростовской области. Данные за 19 сентября опубликованы на сайте областного правительства.



За прошедший день коронавирус зафиксировали у 180 человек. Из этого числа 37,8% зараженных - это люди в возрасте от 46 до 65 лет, 27,2% - от 18 до 45 лет, 18,9% заболевших - пенсионеры от 66 до 79 лет, 10,6% - пожилые люди старше 80 лет, 5,5% - дети.



Из общего числа зараженных за сутки 84 - ростовчане. Общее число заболевших опасным вирусом в регионе составляет 19 885. Жертвами за весь период стали 436 дончан.