Люди от 46 лет стали лидерами среди новых заболевших коронавирусом в Ростовской области

В Ростовской области большинство новых зараженных коронавирусом - люди от 46 до 65 лет. Об этом сообщает региональное правительство.По данным на 18 сентября, в Ростовской области зафиксировано 172 новых случая заражения COVID-19. Из этого числа 43% - граждане в возрасте от 46 до 65 лет, 27,9% - от 18 до 45 лет, 23,3% - пенсионеры от 66 до 79 лет, 1,7% - пенсионеры старше 80 лет. Также среди новых зараженных есть дети. Они составляют 4,1%.Жертвами инфекции за все время пандемии стали 430 человек, из которых семеро скончались за последние сутки.