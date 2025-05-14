Юрию Лысенко приостановили членство в партии "Единая Россия"

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Региональное отделение партии "Единая Россия" сообщило порталу DonDay о приостановке членства Юрия Лысенко в партии.Такое решение было принято в связи с возбуждением уголовного дела против главы администрации Новочеркасска.Согласно уставу партии, местный политический совет "Единой России" в Новочеркасске принял решение о приостановлении членства в партии Юрия Лысенко, в отношении которого, согласно официальным данным, ведется уголовное расследование.В Следственном комитете по Ростовской области сообщили, что Юрий Лысенко подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Задержание сити-менеджера столицы донского казачества произошло вечером 13 мая. Сейчас Лысенко находится под стражей.