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В Ростове блогеру избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий

В Ростове блогеру избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий
В Ростове блогеру Гаспару А. избрали меру пресечения. Как сообщает DonDay, суд назначил запрет определенных действий.

В апреле 2025 года блогер, по данным следствия, получил от женщины видео с подробностями частной жизни ростовчанина. Это видео было размещено в интернете без его согласия.

Обоих фигурантов задержали. Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни гражданина».
Фото: Ростов ру
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