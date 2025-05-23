В Ростове блогеру избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий
В Ростове блогеру Гаспару А. избрали меру пресечения. Как сообщает DonDay, суд назначил запрет определенных действий.
В апреле 2025 года блогер, по данным следствия, получил от женщины видео с подробностями частной жизни ростовчанина. Это видео было размещено в интернете без его согласия.
Обоих фигурантов задержали. Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни гражданина».