Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Глава администрации Цимлянска уволился по собственному желанию

Глава администрации Цимлянска уволился по собственному желанию
Глава администрация Цимлянска ушел в отставку по собственному желанию. Соответствующий документ разместили на сайте городской администрации.

Павел Разумовский написал заявление о досрочной отставке 29 сентября. Отстранен он будет с 3 октября 2025 года. Временно исполнять его обязанности будет заместитель Главы администрации по городскому хозяйству Александр Канышев.

Отметим, что ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь посетил город Цимлянск с рабочей поездкой. В ходе беседы стало известно, что от жителей поступают многочисленные жалобы на работу местной власти. Якобы Разумовский отказывается от общения с людьми, а местная власть обращения игнорирует. Вероятно, одной из причин увольнения стало неисполнение обязанностей на посту градоначальника.
Фото: администрация Цимлянского городского поселения.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.