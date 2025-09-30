Глава администрации Цимлянска уволился по собственному желанию

Фото: администрация Цимлянского городского поселения.

Глава администрация Цимлянска ушел в отставку по собственному желанию. Соответствующий документ разместили на сайте городской администрации.Павел Разумовский написал заявление о досрочной отставке 29 сентября. Отстранен он будет с 3 октября 2025 года. Временно исполнять его обязанности будет заместитель Главы администрации по городскому хозяйству Александр Канышев.Отметим, что ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь посетил город Цимлянск с рабочей поездкой. В ходе беседы стало известно, что от жителей поступают многочисленные жалобы на работу местной власти. Якобы Разумовский отказывается от общения с людьми, а местная власть обращения игнорирует. Вероятно, одной из причин увольнения стало неисполнение обязанностей на посту градоначальника.