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В Ростове активистке Анастасии Шевченко продлили домашний арест

В Ростове активистке Анастасии Шевченко продлили домашний арест
В Ростове домашний арест вновь продлили активистке Анастасии Шевченко. По словам пресс-секретаря организации «Открытая Россия», право на свободное передвижение женщине не вернут минимум до 20 августа. 

Заседание по вопросу продления меры пресечения состоялось в Ленинском районном суде 16 июля. В ходе слушания сторона обвинения настаивала на продлении домашнего ареста Шевченко до 17 сентября. В итоге судья постановил удовлетворить требования следователя, но на меньший срок - до 20 августа. 

Как ранее сообщалось, Анастасию Шевченко задержали 21 января. Активистка стала первым человеком, заключенным по статье «Осуществление деятельности нежелательной организации на территории РФ». Уже более четырёх месяцев ростовчанка находится под домашним арестом. 25 июня суд сократил меру пресечения, но не удовлетворил прошение адвоката о возврате матери троих детей свободы перемещения в обмен на подписку о невыезде.

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