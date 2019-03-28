Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ростовской активистке Анастасии Шевченко не смягчили условия домашнего ареста

Ростовской активистке Анастасии Шевченко не смягчили условия домашнего ареста
Ростовской активистке Анастасии Шевченко не смягчили условия домашнего ареста. Такое решение приняли в Ростовском областном суде 2 апреля.

Адвокат Шевченко подал в суд две жалобы: на продление срока домашнего ареста и на отказ изменить его ограничения. Сторона защиты просила разрешить Анастасии общаться с другими лицами, совершать телефонные звонки, сопровождать детей в школу.

Обе жалобы адвоката не удовлетворили. Шевченко пробудет под домашним арестом до 17 июня.

Напомним, Анастасию Шевченко задержали в конце января. Ее обвинили по статье «Осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной». Двое суток она находилась в следственном изоляторе, позже ей назначили меру пресечения в виде домашнего ареста.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.