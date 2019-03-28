Ростовской активистке Анастасии Шевченко не смягчили условия домашнего ареста



Ростовской активистке Анастасии Шевченко не смягчили условия домашнего ареста. Такое решение приняли в Ростовском областном суде 2 апреля.



Адвокат Шевченко подал в суд две жалобы: на продление срока домашнего ареста и на отказ изменить его ограничения. Сторона защиты просила разрешить Анастасии общаться с другими лицами, совершать телефонные звонки, сопровождать детей в школу.



Обе жалобы адвоката не удовлетворили. Шевченко пробудет под домашним арестом до 17 июня.



Напомним, Анастасию Шевченко задержали в конце января. Ее обвинили по статье «Осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной». Двое суток она находилась в следственном изоляторе, позже ей назначили меру пресечения в виде домашнего ареста.