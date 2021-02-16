Ростовский суд признал активистку Анастасию Шевченко виновной

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону продолжает зачитывать приговор активистке из Ростова-на-Дону Анастасии Шевченко. Женщина является первой в стране обвиняемой по делу в осуществлении деятельности нежелательной организации на территории РФ.Судья признал ростовчанку виновной, но наказание до сих пор не назначил. Судья продолжает зачитывать приговор.Напомним, Анастасию задержали в 2019 году за то, что она выступила на семинаре организации «Открытая Россия. Великобритания» и стала участницей митинга. Анастасия якобы знала, что эта организация «создает угрозу конституционному строю, обороноспособности, безопасности и обеспеченности защищенности интересов РФ». Ростовчанка сообщила, что не считает себя виновной, так как не понимает, в чем ее обвиняют.Прокурор запросил для Шевченко пять лет колонии.