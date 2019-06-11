Сарай с сеном сгорел в Ростовской области



В Мартыновском районе Ростовской области произошёл пожар в сарае с сеном. Постройка загорелась около 8 часов на Центральной улице хутора Лесной.



Для тушения от МЧС привлекались шесть человек личного состава и две единицы техники.



- Площадь пожара составила 20 квадратных метров, - добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.



По информации ведомства, на ликвидацию возгорания ушло порядка 20 минут. К счастью, в результате ЧП ни один человек не пострадал.