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Сарай с сеном сгорел в Ростовской области

Сарай с сеном сгорел в Ростовской области
В Мартыновском районе Ростовской области произошёл пожар в сарае с сеном. Постройка загорелась около 8 часов на Центральной улице хутора Лесной.

Для тушения от МЧС привлекались шесть человек личного состава и две единицы техники.

- Площадь пожара составила 20 квадратных метров, - добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

По информации ведомства, на ликвидацию возгорания ушло порядка 20 минут. К счастью, в результате ЧП ни один человек не пострадал.

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