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При поджоге хозпостройки в Ростовской области пострадал парень

При поджоге хозпостройки в Ростовской области пострадал парень
В Азовском районе Ростовской области при пожаре пострадал молодой человек. Инцидент произошёл в посёлке Южном 28 марта около 15 часов. Загорелась хозяйственная постройка на улице Гагарина.

- От МЧС для тушения привлекались пять человек личного состава и две единицы техники, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Пламя разгорелось на площади шесть квадратных метров. По информации ведомства, на ликвидацию огня ушло порядка 15 минут.

В результате ЧП пострадал 22-летний молодой человек. Он получил ожоги и был доставлен в ЦРБ Азовского района. Предварительной причиной пожара является поджог.

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