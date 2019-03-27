При поджоге хозпостройки в Ростовской области пострадал парень



В Азовском районе Ростовской области при пожаре пострадал молодой человек. Инцидент произошёл в посёлке Южном 28 марта около 15 часов. Загорелась хозяйственная постройка на улице Гагарина.



- От МЧС для тушения привлекались пять человек личного состава и две единицы техники, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.



Пламя разгорелось на площади шесть квадратных метров. По информации ведомства, на ликвидацию огня ушло порядка 15 минут.



В результате ЧП пострадал 22-летний молодой человек. Он получил ожоги и был доставлен в ЦРБ Азовского района. Предварительной причиной пожара является поджог.