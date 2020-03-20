В Ростовской области за сутки при пожарах один погиб, один пострадал



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В Ростовской области произошли два пожара, в результате которых один человек погиб, один пострадал. Оба инцидента случились 22 марта.



Сначала около 16 часов загорелся частный дом в посёлке Конезавод имени Будённого в Сальском районе. ЧП произошло на улице Спортивной.



- Площадь пожара составила 12 квадратных метров, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - На месте работали пять человек личного состава и одна единица техники.



На ликвидацию возгорания ушло порядка 15 минут. Увы, жертвой происшествия стал один человек. После тушения спасатели обнаружили в доме тело 58-летнего мужчины. Причиной возгорания стало короткое замыкание проводки.



Практически в это же время, около 16:30, произошёл пожар в Ростове-на-Дону. В переулке Боковском в Пролетарском районе загорелась бесхозная постройка на площади 40 квадратных метров. По данным спасательного ведомства, в результате ЧП пострадал один человек. В больницу доставили 36-летнего мужчину. Причина ЧП - неосторожное обращение с огнём.



На тушение ушло примерно полчаса. На месте работали пять человек личного состава и две единицы техники. Личность пострадавшего уточняют.