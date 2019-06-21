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«Лада Приора» сгорела в Ростовской области

В Зерноградском районе Ростовской области сгорел легковой автомобиль. Возгорание «Лады Приоры» произошло в посёлке Экспериментальном 24 июня около 12:30. Пожар случился на улице Садовой.

Получив сообщение о происшествии, на место выехали восемь сотрудников МЧС и две единицы техники. Площадь возгорания составила четыре квадратных метра.

- В результате пожара ни один человек не пострадал, - добавили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

На ликвидацию возгорания ушло порядка десяти минут.

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